Доцент КФУ: «Весна наступает, когда начинает таять снег»

Весна наступает, когда повышается температура и начинает интенсивно таять снег. Она может начаться быстрее, чем мы думаем, рассказал доцент КФУ Денис Тишин.

«Самая ранняя весна за последние 20 лет была зафиксирована в 2008 году. Тогда в первых числах апреля на деревьях уже была первая листва, например на черемухе, а затем распустились и первоцветы», — цитирует Тишина пресс-служба КФУ. По словам доцента, в этом году такого точно не будет.

«Хорошим индикатором начала весны являются сосульки в местах надлома ветвей американского клена или клена ясенелистного. Это дерево, кстати, самое распространенное в Казани . В прошлом году подобное явление наблюдалось уже в конце марта. В этом году я такого еще не видел», — сказал Тишин.

До конца марта в Казани ожидается минусовая температура. Снег не растает.

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