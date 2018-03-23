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Доцент КФУ: «Весна наступает, когда начинает таять снег»
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Доцент КФУ: «Весна наступает, когда начинает таять снег» 

Казанский Портал 1 час назад
Весна наступает, когда повышается температура и начинает интенсивно таять снег. Она может начаться быстрее, чем мы думаем, рассказал доцент КФУ Денис Тишин.
«Самая ранняя весна за последние 20 лет была зафиксирована в 2008 году. Тогда в первых числах апреля на деревьях уже была первая листва, например на черемухе, а затем распустились и первоцветы», — цитирует Тишина пресс-служба КФУ. По словам доцента, в этом году такого точно не будет.
«Хорошим индикатором начала весны являются сосульки в местах надлома ветвей американского клена или клена ясенелистного. Это дерево, кстати, самое распространенное в Казани. В прошлом году подобное явление наблюдалось уже в конце марта. В этом году я такого еще не видел», — сказал Тишин.
До конца марта в Казани ожидается минусовая температура. Снег не растает.
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