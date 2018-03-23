Желтый снег в Кизляре, Адыгее и Сочи: Аномалия или обычное явление?

Жители разных субъектов России стали свидетелями удивительного природного явления. На определенной территории страны выпал желтый снег.

Снег выпал в Сочи , в Адыгее и в Кизляре . Многочисленные фотографии, которые с самого утра заполонили социальные сети, пользователи подписывают своими догадками о возникновении такого явления: «Кислотный дождь, биологическое оружие и так далее».

Примечательно, что растаявшие снежинки оставляют на одежде и крышах автомобилей желтые разводы.

В Гидрометцентре спешат утешить людей, объясняя произошедшее песчаными бурями на территории пустыни Сахара (Африка), которые были перенесены на территорию России мощными воздушными потоками. Песок стал причиной смены цвета. Как отметили в центре, аномалия никакой угрозы для здоровья человека не несет.

Фото: Дмитрий Петромарковский / Snow Board команда «Трусы на голове»