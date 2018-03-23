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Желтый снег в Кизляре, Адыгее и Сочи: Аномалия или обычное явление?
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Желтый снег в Кизляре, Адыгее и Сочи: Аномалия или обычное явление? 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Жители разных субъектов России стали свидетелями удивительного природного явления. На определенной территории страны выпал желтый снег.
Снег выпал в Сочи, в Адыгее и в Кизляре. Многочисленные фотографии, которые с самого утра заполонили социальные сети, пользователи подписывают своими догадками о возникновении такого явления: «Кислотный дождь, биологическое оружие и так далее».
Примечательно, что растаявшие снежинки оставляют на одежде и крышах автомобилей желтые разводы.
В Гидрометцентре спешат утешить людей, объясняя произошедшее песчаными бурями на территории пустыни Сахара (Африка), которые были перенесены на территорию России мощными воздушными потоками. Песок стал причиной смены цвета. Как отметили в центре, аномалия никакой угрозы для здоровья человека не несет.
Фото: Дмитрий Петромарковский / Snow Board команда «Трусы на голове»
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