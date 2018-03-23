В Сочи после желтого дождя снег в горах сделался рыжим (ФОТО, ВИДЕО)

Сочи утром в пятницу, 23 марта, прошел дождь желтого цвета. Из-за цветных осадков снег в горах близ города, в том числе на Красной Поляне, окрасился в неестественный рыжий оттенок. Фотографии сочинских «марсианских пейзажей» разлетелись по соцсетям. В Гидрометцентре сообщили, что причиной необычного явления стала принесенная ветрами со Средиземноморья и Ближнего Востока пыль.

Как сообщил местное издание

"Макс Портал", утром в Сочи прошел «грязевой» дождь, от которого на одежде прохожих и на автомобилях оставались желтые точки, песчаные разводы и мелкие крупинки песка. После странных осадков снег в горах стал рыжеватого оттенка.

В Гидрометцентре

объяснили, что в Сочи могло перенести воздушные массы с Кипра и из Турции , где наблюдается повышенное содержание пыли в воздухе. «На Кипре и севере Турции ветер не очень сильный. Местами при усилении ветра можно говорить о пыльных бурях. В Сочи дует юго-восточный ветер. Пыльные бури характерны для этого времени года. Вечером в пятницу погода изменится, ожидаются дожди», — рассказала агентству главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова

Схожее объяснение дали и сочинские специалисты по погоде. «Увеличенное содержание мелкодисперсных частиц обусловлено тем, что в результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в черноморский регион мощными воздушными потоками. Кроме того, на нашем побережье сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы. При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли», — говорится в сообщении

Гидрометцентра Сочи

Там подчеркнули, что явление носит «природный характер» и не несет угрозы местному населению.

При этом в интернете после «желтого дождя» в Сочи стали появляться сообщения от пользователей с прикрепленным фото о том, что причиной осадков необычного цвета якобы стал взрыв на Белореченском химзаводе, который привел к выбросу ядовитого вещества, пишет