Ещё
В Сочи после желтого дождя снег в горах сделался рыжим (ФОТО, ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи после желтого дождя снег в горах сделался рыжим (ФОТО, ВИДЕО) 

Newsru.com 25 минут назад
Фото: Newsru.com
В Сочи утром в пятницу, 23 марта, прошел дождь желтого цвета. Из-за цветных осадков снег в горах близ города, в том числе на Красной Поляне, окрасился в неестественный рыжий оттенок. Фотографии сочинских «марсианских пейзажей» разлетелись по соцсетям. В Гидрометцентре сообщили, что причиной необычного явления стала принесенная ветрами со Средиземноморья и Ближнего Востока пыль.
Как сообщил местное издание
"Макс Портал", утром в Сочи прошел «грязевой» дождь, от которого на одежде прохожих и на автомобилях оставались желтые точки, песчаные разводы и мелкие крупинки песка. После странных осадков снег в горах стал рыжеватого оттенка.
В Гидрометцентре
объяснили, что в Сочи могло перенести воздушные массы с Кипра и из Турции, где наблюдается повышенное содержание пыли в воздухе. «На Кипре и севере Турции ветер не очень сильный. Местами при усилении ветра можно говорить о пыльных бурях. В Сочи дует юго-восточный ветер. Пыльные бури характерны для этого времени года. Вечером в пятницу погода изменится, ожидаются дожди», — рассказала агентству главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Схожее объяснение дали и сочинские специалисты по погоде. «Увеличенное содержание мелкодисперсных частиц обусловлено тем, что в результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в черноморский регион мощными воздушными потоками. Кроме того, на нашем побережье сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы. При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли», — говорится в сообщении
Гидрометцентра Сочи
Там подчеркнули, что явление носит «природный характер» и не несет угрозы местному населению.
При этом в интернете после «желтого дождя» в Сочи стали появляться сообщения от пользователей с прикрепленным фото о том, что причиной осадков необычного цвета якобы стал взрыв на Белореченском химзаводе, который привел к выбросу ядовитого вещества, пишет
"Блокнот Краснодар"
В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что это вброс и никаких внештатных ситуаций на предприятии не было. Фотографии, которые иллюстрируют сообщение, датируются 2014 годом, на них изображен выброс хлора, произошедший в Кировской области, пояснили в ведомстве.
Newsru.com: последние новости
МИД РФ назвал решение Британии о высылке дипломатов в ответ на химатаку в Солсбери "беспрецедентно грубой провокацией" Киевский суд арестовал Надежду Савченко до 20 мая Госпитализированный актер Федор Добронравов перенес инсульт и был прооперирован
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США76
Суд определил судьбу Савченко277
Россияне устроили набег на «Магнит»205
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ669
Набиуллина взялась за пенсии200
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение