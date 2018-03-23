В Эвенкии начали строить школу, стройматериалы для которой везли за 2 тыс. километров

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Школа в Эконде, одном из самых северных поселков в Эвенкии Красноярского края , для которой стройматериалы везли за 2 тыс. километров, будет сдана в эксплуатацию к осени 2018 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Эвекнийского муниципального района.

"Строительство новой начальной школы уже началось, несмотря на морозы: производится устройство свайного поля. Срок окончания строительных работ в соответствии с муниципальным контрактом — 10 августа, чтобы 1 сентября ребята зашли в новые классы. Расстояние от Красноярска до Эконды примерно 2 тыс. километров. Для доставки всех стройматериалов в этот северный поселок было совершено большегрузами около 60 рейсов, завезено порядка 480 тонн", — сообщили в пресс-службе.

В администрации отметили, что технику и стройматериалы для возведения школы начали завозить еще в прошлом году. Сначала в период летней навигации — на баржах в районный центр Туру, а через полгода, когда открываются зимние дороги — автотранспортом непосредственно в поселок. Трудностей добавило маловодье на реках Эвенкии летом и необходимость намораживать зимой лед, чтобы он выдержал вес.

Долгое время школьники Эконды учились в аварийном, ветхом здании учебного заведения еще 50-х годов постройки. В начале 2017 года здание старой школы было признано опасным для нахождения в нем людей. На строительство школы из краевого бюджета Эвенкия получила около 100 млн рублей.

"Строительство на Крайнем Севере — крайне трудный и ответственный процесс. В сравнении с другими районами Красноярского края это совершенно другая специфика и суровые, порой, экстремальные, климатические условия. В Эконде стоят достаточно низкие наружные температуры — минус 45 градусов — погода позволяет бурить землю, устанавливать сваи. По технологии строительства бурить почву, где имеется вечная мерзлота, необходимо именно при отрицательных температурных показателях", — сказал руководитель департамента капитального строительства администрации Эвенкии Олег Морозов

Эконда — поселок на севере Красноярского края, расположен на берегу реки Вилюй. Численность жителей около 300 человек.