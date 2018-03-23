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Кубань накрыла оранжевая африканская пыль
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Кубань накрыла оранжевая африканская пыль 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В некоторых городах Краснодарского края прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей ранее со стороны Средиземного моря.
В отдельных районах и городах Краснодарского края очевидцы зафиксировали дождь коричневого цвета. Фотографии природного явления появились в соцсетях. В частности, снимки разместил в Insagram портал kubantrip.
Причиной необычных осадков стал фронт, пришедший со стороны острова Крит в Средиземном море, где специалисты зафиксировали песчаную бурю. По прогнозу синоптиков, ситуация нормализуется в течение суток, а пока местные жители стараются реже выходить на улицу.
«Снежный фронт пришел на Кубань со Средиземного моря. Частицы пыли конденсировались, и прошел окрашенный дождь. Он не является химическим и не может нанести вреда», — заявил руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь, сообщает издание kuban24.tv.
Ранее греческий остров Крит накрыла песчаная буря, которая пришла из Северной Африки. Концентрация песка в воздухе составляет примерно 500 микрограммов на кубический метр, из-за чего резко снизилась видимость, отмечает RT.
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