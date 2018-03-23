Ещё
Почему эскимосы спят без одежды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выступит со срочным обращением
Путин выступит со срочным обращением

Почему эскимосы спят без одежды 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
На протяжении всей своей жизни эскимосы учатся жить в экстремальных условиях, они борются с жутким холодом и пронизывающим до самих костей ветром. На улице они защищают свое тело с помощью невероятно теплых и тяжелых меховых одежд, сделанных из шкур убитых животных.
Ночлег
В самое холодное время года эскимосы живут в домах, сделанных из камня. Пол они устилают толстым слоем травы, а сверху кладут шкуры тюленей или оленей. С наступлением вечера они снимают с себя всю одежду и укрываются шкурами животных.
При этом эскимосы лежат все вместе, прижимаясь телами друг к другу, а также обмениваясь своим теплом. Кроме того, в особо холодные ночи они держат рядом с собой собак, которые также выступают своеобразным источником тепла.
Циркуляция тепла
Традиция раздеваться догола связана с тем, что таким образом улучшается циркуляция тепла. На первый взгляд это может показать странным, но именно так эскимосам удается не замерзать даже при очень низкой температуре воздуха. С этим феноменом хорошо знакомы те, кто ходил в походы. Ведь сняв с себя одежду и укрывшись ей, человек намного быстрее согревается, чем в тех случаях, когда спит в одежде.
К слову, у некоторых северных народов существует и традиция оголятся и в дневное время, когда человек находится дома. Это связано с тем, что их одежды очень тяжелые и находится в них целый день просто ужасно неудобно.
Кириллица: последние новости
Какое химическое оружие есть в Великобритании У каких русских фамилий дворянское происхождение Как умер Александр Невский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова72
Путин выступит со срочным обращением72
Умер известный шансонье22
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре76
США начали стальную войну44
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение