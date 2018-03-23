Гидрометцентр объявил в Ленобласти жёлтый уровень опасности погоды

Сильный ветер и продолжающийся снег стал причиной введение жёлтого уровня опасности метеоусловий на территории Ленобласти . Это стало ясно из ежедневного прогноза, составленного специалистами Гидрометцентра.

Так, из интерактивной погодной карты, составленной синоптиками, видно, что на территории Ленобласти 23 марта погода «потенциально опасна». В частности, в течение суток в 47 регионе, как и в соседней Карелии Петербурге будут властвовать сильный ветер и снег. Порывы ветра могут временами достигать 15 м\с, а температура воздуха в ночные часы опустится ниже -10 градусов.

Ранее свой прогноз озвучили финские синоптики. Они убеждены, что в ближайший месяц погода не изменится и по-прежнему будет очень прохладно.