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Гидрометцентр объявил в Ленобласти жёлтый уровень опасности погоды
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Гидрометцентр объявил в Ленобласти жёлтый уровень опасности погоды 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Сильный ветер и продолжающийся снег стал причиной введение жёлтого уровня опасности метеоусловий на территории Ленобласти. Это стало ясно из ежедневного прогноза, составленного специалистами Гидрометцентра.
Так, из интерактивной погодной карты, составленной синоптиками, видно, что на территории Ленобласти 23 марта погода «потенциально опасна». В частности, в течение суток в 47 регионе, как и в соседней Карелии и Петербурге будут властвовать сильный ветер и снег. Порывы ветра могут временами достигать 15 м\с, а температура воздуха в ночные часы опустится ниже -10 градусов.
Ранее свой прогноз озвучили финские синоптики. Они убеждены, что в ближайший месяц погода не изменится и по-прежнему будет очень прохладно.
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