На выходных в Югре ожидается похолодание до -40 ºС

Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на ближайшие выходные.

Сегодня, 23 марта в течение суток по южным и восточным районам Ханты-Мансийского округа ожидаются ветер порывами до 13-18 м/с, местами метель. Температура ночью -19, -24 ºС, по югу -8, -13 ºС, по северу -28, -33 ºС, при прояснении до -34, -39 ºС, днем -12, -17 ºС, местами -5, -10 ºС, по северным районам -19, -24 ºС.

24 марта погода будет облачной с прояснениями. В большинстве районов снег от небольшого до умеренного, по юго-восточным районам днем сильный снег. В отдельных районах метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -22, -27 ºС, при прояснении -28, -33 ºС, по юго-востоку -15, -20 ºС, днем -9, -14 ºС, по северным районам -17, -22 ºС.

В воскресенье 25 марта — облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с Температура ночью -17, -22 ºС, при прояснениях -25, -30 ºС, днем -3, -8 ºС, местами до -13, -18. ºС.