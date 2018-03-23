Трасса «Скандинавия» утопает в грязи и слякоти

Обрушившиеся на Ленобласть 22 и 23 марта весенние снегопады и метели, о которых автолюбителей предупреждали заранее, внесли свои существенные коррективы в движение на трассе «Скандинавия».

Как передают ivbg.ru автолюбители, особенно страдают после снегопадов ремонтируемые участки «Скандинавии». Из-за обилия снежной каши, которая со временем превращается в кучу грязи и слякоти, автомобили передвигаются крайне медленно, на некоторых участках трассы сбрасывая скорость до 30-40 км\ч.

Кроме того, из-за ремонтных работ, которые проводятся на трассе в плановом режиме, образовалась длинная пробка, достигающая нескольких километров.