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Второе штормовое предупреждение объявили новосибирские синоптики
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Второе штормовое предупреждение объявили новосибирские синоптики 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Специалисты Гидрометеоцентра сообщили о том, что днем 24 марта в Новосибирской области ожидается дождь и мокрый снег, гололедные явления. Будет сильный ветер 17-22 метров в секунду, с порывами до 25— 27 метров в секунду. В такую погоду опасно находиться на улицах города и в парках. Особенно стоять рядом с крупными рекламными щитами, — об этом уже предупреждает служба МЧС по региону.
«К вечеру в регионе ожидается резкое похолодание, сильный гололед на дорогах, — рассказал ведущий метеоролог Западно— Сибирского управления Гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. — Снегопад местами может переходить в метель».
Второе штормовое предупреждение касается уже 26 марта, понедельника. Погода продолжит преподносить сюрпризы: наш регион накроет второй циклон. «Высоко-фронтальная зона циклона принесет сильный ветер, с порывами до 27-28 метров в секунду, — продолжает Ренад Ягудин. — Утром 26 марта ожидается легкий морозец до минус 3-8 градусов, в северных районах Новосибирской области столбики термометров могут опуститься до минус 16 градусов. В дневное время потеплеет — будет около ноля».
Причем, все выходные дни и в понедельник температурные скачки в течение трех-четырех часов могут достигать 10-15 градусов. То же самое касается и атмосферного давления — его скоростные перепады могут отразиться на здоровье пожилых и метеочувствительных людей.
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