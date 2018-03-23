Второе штормовое предупреждение объявили новосибирские синоптики

Специалисты Гидрометеоцентра сообщили о том, что днем 24 марта в Новосибирской области ожидается дождь и мокрый снег, гололедные явления. Будет сильный ветер 17-22 метров в секунду, с порывами до 25— 27 метров в секунду. В такую погоду опасно находиться на улицах города и в парках. Особенно стоять рядом с крупными рекламными щитами, — об этом уже предупреждает служба МЧС по региону.

«К вечеру в регионе ожидается резкое похолодание, сильный гололед на дорогах, — рассказал ведущий метеоролог Западно— Сибирского управления Гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. — Снегопад местами может переходить в метель».

Второе штормовое предупреждение касается уже 26 марта, понедельника. Погода продолжит преподносить сюрпризы: наш регион накроет второй циклон. «Высоко-фронтальная зона циклона принесет сильный ветер, с порывами до 27-28 метров в секунду, — продолжает Ренад Ягудин . — Утром 26 марта ожидается легкий морозец до минус 3-8 градусов, в северных районах Новосибирской области столбики термометров могут опуститься до минус 16 градусов. В дневное время потеплеет — будет около ноля».

Причем, все выходные дни и в понедельник температурные скачки в течение трех-четырех часов могут достигать 10-15 градусов. То же самое касается и атмосферного давления — его скоростные перепады могут отразиться на здоровье пожилых и метеочувствительных людей.