Центр Саратова перекрыт из-за ПАО «Т Плюс»

Теплоэнергетики решили провести ремонтные работы на коммуникациях днем.

Рабочие компании, которая не раз в морозы оставляла без тепла не только жителей Саратова, но и Балакова, будут латать очередной участок теплопровода. Находится он между улицами Мичурина и Рабочая. Именно здесь и будут сложности с передвижением автотранспорта.

Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить уже к обеду текущего дня.