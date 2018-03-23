Центр Саратова перекрыт из-за ПАО «Т Плюс» 

Теплоэнергетики решили провести ремонтные работы на коммуникациях днем.
Мэрия Саратова сообщила в пятницу 23 марта, что в городе на улице Радищева будет введено ограничение для автомобилистов. При этом чиновники ссылаются на компанию ПАО «Т Плюс».
Рабочие компании, которая не раз в морозы оставляла без тепла не только жителей Саратова, но и Балакова, будут латать очередной участок теплопровода. Находится он между улицами Мичурина и Рабочая. Именно здесь и будут сложности с передвижением автотранспорта.
Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить уже к обеду текущего дня.