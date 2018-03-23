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Синоптики Среднего Урала прогнозируют начало оттепели
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Синоптики Среднего Урала прогнозируют начало оттепели 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
На Среднем Урале в ближайшие дни начнется оттепель после ухода циклона в центр Сибири. За прошедшие дни на территории Свердловской области выпало снега в полтора раза больше месячной нормы, сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал».
Несмотря на то, что снежный покров продолжает нарастать, подступили срок для его таяния и оседания. Причиной выпадения снега стал пришедший на Урал циклон, который принес обильные осадки. «Сегодня циклон унесет снегопады в центр Сибири, на Урале осадки прекратятся, но ожидается, что до конца месяца снег, мокрый снег, преимущественно небольшой, будет перепадать еще неоднократно», — прогнозирует ведущий специалист Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
По ее словам, в ближайшие дни ожидаются дневные оттепели до +2, +4°С. Однако по ночам еще будет холодно. В ближайшие дни на территории региона заметно потеплеет до +2°С. Местами выпадет мокрый снег. Ожидается слабый ветер до 9 м/с.
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