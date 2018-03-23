Нормальное такое лето: новосибирские синоптики дали прогноз погоды на летние месяцы

Новосибирские синоптики дали прогноз на лето — погодных аномалий пока не предвидится, температура в июне-августе будет около нормы.

«Прогноз будет близким к климатической норме», — сообщила 23 марта начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

По её словам, уже в апреле температура станет около и ниже нормы на 1-1,5 градуса; в мае — выше нормы; июнь — около и выше нормы на 1 градус; июль — температура будет выше на 1-1,5 градуса. В августе температура в Новосибирской области будет в пределах нормы. В сентябре по долгосрочному прогнозу будет прохладно: температура отклонится от среднемноголетних на 1-1,5 градуса.

Пока, по сообщению синоптиков, обильного паводка не прогнозируется. «Но погода в апреле и мае может внести свои коррективы и изменить сценарии до наоборот», — уточнила Анна Лапчик. По её словам, синоптики сейчас переходят в активный режим работы, чтобы мониторить ситуацию непрерывно.

На ближайшие дни в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. 24 марта на большей части области опасные неблагоприятные явления погоды — снег, гололёд, мокрый снег. Ветер — до 25-27 м/с, — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин . — Территория находится под влиянием тёплых воздушных масс».

Он отметил, что в ближайшие три дня будут происходить большие перепады температуры, поэтому метеозависимые люди могут испытывать дискомфорт. А в понедельник, 26 марта, температура может опуститься местами до — 16 градусов.