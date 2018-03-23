Беспилотник Росгвардии используют для поисков подростка, пропавшего в предгорьях Кавказа

"В настоящий момент в районе происшествия проводятся поисковые работы, к которым привлечены сотрудники авиационного отряда специального назначения Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. В ходе поисков 15-летнего подростка специалисты авиационного отряда специального назначения используют беспилотный летательный аппарат, оборудованный специальной дневной видеокамерой", — говорится в сообщении.