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Беспилотник Росгвардии используют для поисков подростка, пропавшего в предгорьях Кавказа
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Беспилотник Росгвардии используют для поисков подростка, пропавшего в предгорьях Кавказа 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Авиаотряд Росгвардии привлекли к поискам подростка, заблудившегося накануне днем в Мостовском районе Краснодарского края. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления Росгвардии.
"В настоящий момент в районе происшествия проводятся поисковые работы, к которым привлечены сотрудники авиационного отряда специального назначения Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. В ходе поисков 15-летнего подростка специалисты авиационного отряда специального назначения используют беспилотный летательный аппарат, оборудованный специальной дневной видеокамерой", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в четверг в полицию поступило сообщение о 15-летнем подростке, который утром 22 марта ушел в лес и не вернулся. В районе обеда он позвонил матери и сообщил, что заблудился, через некоторое время связь с ним прервалась. К поискам привлечены сотрудники полиции, МЧС, а также егери и кинологи. Спасательные работы осложнялись из-за плохой погоды: сейчас в Мостовском районе температура воздуха около нуля, возможен дождь.
ТАСС: последние новости
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 Ещё 6 источников 
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