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Финские метеорологи прогнозируют ещё месяц холодов
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Финские метеорологи прогнозируют ещё месяц холодов 

Ivyborg.ru 38 минут назад
Март подходит к своему концу, а весна так и не наступила. Более того, метеорологи Yle прогнозируют, что прохладная погода будет стоять ещё как минимум месяц. При этом разница между дневными и ночными температурами может доходить до 20 градусов.
Согласно долгосрочным прогнозам, холодная погода будет стоять еще месяц, до второй половины апреля. Как передаёт метеоролог Yle Анне Боргстрём, весенняя погода действительно будет холоднее, чем обычно в это время года.
По словам Боргстрём, причиной затянувшихся морозов в этом году стало внезапное потепление в стратосфере, в результате чего полярный вихрь сместился южнее своего постоянного места нахождения. Однако несмотря на прогноз, синоптики уверены, что днём в апреле воздух иногда будет прогреваться до +5 градусов, а ночью — вновь опускаться ниже нуля. Поэтому снег может пойти даже в самом конце второго весеннего месяца.
Ленобласть в настоящий момент находится во власти снегопадов и метелей. За минувшие сутки регион в буквальном смысле замело, сделав передвижение по дорогам для автолюбителей и пешеходов проблематичным занятием.
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