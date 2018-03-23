Прогноз погоды. Робкий «плюс», настырный «минус»

В пятницу, 23 марта, с утра вовсю светит солнце, ветра практически нет, а на термометрах -6…-10°C. Но воздух быстро начнёт прогреваться, и днём легко достигнет показателя +1°C. Правда, и облачность усилится, а юго-западный ветер наберёт скорость 5-6 м/с. Вечером температура сохранит позиции на нулевой отметке, и пойдёт небольшой снег, предупреждает Погода. НН.РУ. Атмосферное давление низкое, 735-740 мм рт.ст, поэтому не перенапрягайтесь в последний рабочий день.

Кстати, сегодня Всемирный метеорологический день, а также День работников гидрометеорологической службы России , которая начинает свою историю ещё в 1834 году! Согласитесь, они выполняют очень важную для нас работу. Куда мы все без прогнозов погоды?;)

В субботу, 24 марта, нас ждёт влажная ветреная погода. Утром -1…-2°C, облачно с прояснениями. Днём 0…+1°C, пройдёт небольшой снег, ветер северо-западный, 4-5 м/с. Вечером похолодает до -2…-5°C, ночь ожидается ясная и морозная: столбики термометров опустятся до -10°C, местами до -14°C.

В этот день пройдёт глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, — Час Земли (Earth Hour). В этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Цель акции — привлечь широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы. Присоединяйтесь к акции — и выключите свет в Час Земли, с 20:30 до 21:30 по Мск.

В воскресенье, 25 марта, прогнозируется переменная облачность, сквозь которую будет проглядывать весеннее солнце. Утром -7…-10°C, днём +2°C, но из-за сильно ветра будет зябко. Вечером -1°C, а юго-западный ветер усилится до 6-7 м/с. Ждём, что он принесёт весну.