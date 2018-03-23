Прогноз погоды: как работают метеорологи

23 марта — Всемирный День метеорологии. Во Всемирной Метеорологической Организации Россию представляет Росгидромет

Одна из основных площадок метеонаблюдений в Москве находится на ВДНХ. В арсенале столичных метеорологов — около 20-ти специальных приборов.

Между небом и землей

Как работают синоптики? } Как предсказывают погоду, в эфире «МИР 24» рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин

— Как составляются прогнозы погоды и почему они иногда бывают неточными?

Юрий Варакин: Хочу отметить, что 95-96% прогнозов, делающихся на ближайшие трое суток, верны. Самое главное — наблюдательная сеть, исходные данные, которые поступают с наземных станций, благодаря аэрологическому зондированию, с акватории, морских буев. Используется и космический мониторинг — современная бортовая аппаратура позволяет определять профили температуры, влажности, ветра, зоны турбулентности для авиации. Все данные в комплексе закладываются в прогностическую модель, причем сеть с каждым годом расширяется. Продвинутые метеослужбы уже переходят на автоматические метеостанции.

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