Сильная метель парализовала движение на границе России и Казахстана

Движение машин ограничено на участках автомобильных дорог на границе России Казахстана из-за сильной метели. Ограничение введено для всех видов автотранспорта на трассах республиканского значения и до границы с Россией.

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