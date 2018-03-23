Сильная метель парализовала движение на границе России и Казахстана 

Движение машин ограничено на участках автомобильных дорог на границе России и Казахстана из-за сильной метели. Ограничение введено для всех видов автотранспорта на трассах республиканского значения и до границы с Россией.
«В 21:00 (19:00 по московскому времени) в связи с ухудшением погодных условий — сильной метели, гололеда, ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения Самара — Шымкент от поселка Хромтау до поселка Карабутак, Актобе — Орск от поселка Калдаякова до границы России», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Оренбургской области.
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