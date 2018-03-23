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В предгорьях Кавказа нашли подростка, который заблудился сутки назад
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В предгорьях Кавказа нашли подростка, который заблудился сутки назад 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Подросток, который накануне заблудился в Мостовском районе Краснодарского края, смог сам вернуться домой, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СКР по региону.
"Обнаружен заблудившийся в лесу подросток. Сам пришел домой", — говорится в сообщении.
В четверг в полицию поступило сообщение о 15-летнем подростке, который утром 22 марта ушел в лес и не вернулся. В районе обеда он позвонил матери и сообщил, что заблудился, через некоторое время связь с ним прервалась. К поискам были привлечены более 140 человек: спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии, местной администрации, а также егери и кинологи. Спасательные работы осложнялись из— за плохой погоды, температура воздуха ночью опускалась до минус 10 градусов, шел дождь и снег.
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