Народный календарь. 23 марта. Василиса, талых вод покровительница. Чем опасны Василисины туманы

В этот день наши предки вспоминали Коринфских мучеников и мучениц. А символом их стала мученица Василиса, так и появился Василисин день.

Народ неспроста любил Василису: ее короткая жизнь была удивительной. Совсем ребенок, девятилетняя Василиса родилась во время правления знаменитого императора Диоклетиана в семье христиан. И пострадала она за свою веру в Христа — равно как и многие другие мученики, объединенные словом «Коринфские». Маленькая Василиса испытывала те же мучения, что и другие страдальцы за веру: ее подвергали пыткам, били и даже пытались травить дикими зверями, которые, впрочем, не принесли девочке никакого вреда. Удивительно, но, даже понимая, что смерть неизбежна, Василиса не выказывала никакого страха и не отказывалась от своих убеждений.

Наши предки считали святую Василису покровительницей талых вод. Там, где разливы рек и высокие воды в период половодья не редкость, именно этой святой молились о том, чтобы от воды не пострадали ни люди, ни их дома, ни животные. Уже с утра положено было обойти дом и посмотреть, везде ли откинут от его стен снег, а затем начинали рыть канавы, делая все, чтобы отвести в сторону от дома воду. Особенно эти заботы были важны для тех, у кого были подполы и погреба. Занимаясь отведением воды, наблюдательные славяне сделали удивительное умозаключение: если на Василису вода ручьев в лунку бежит скоро, будет на реке хорошо клевать плотва.

Не удивлялись в этот день и раскатам грома: первые грозы частенько случались на Василису. Туман в этот день предвещал урожай льна, а вот если погода была плохой, холодной, да еще и ветреной, люди расстраивались — считалось, что грядущее лето вряд ли обрадует погодой и урожаями.

После Василисиных туманов снег на полях оседал, а на дорогах исчезал вовсе. Так и говорили: «Туман Василисин снег съедает, зимой закусывает». Иногда эти туманы были такими плотными, что и заблудиться под их покровом было нетрудно, и с дороги сбиться. А с дороги сошел — беду нашел, как говорится. Так что Василисины туманы неприятностей доставляли и снегу, и людям.

О лете на Василису гадали и по муравейникам в лесу: если они таяли с северной стороны, это говорило о том, что лето будет жарким, а таяние с южной стороны предвещало лето короткое и ненастное.

Раньше считалось, что талые воды умеют «видеть» и проникают в те дома, хозяева которых изрядно нагрешили в минувшую зиму, жили неправедно. Время половодья подсказывала трясогузка: если она успевала вернуться к этому времени, от Василисиного дня отсчитывали 12 дней и помечали: в этот-то день и начнется половодье. Треск коры деревьев в лесу был знаком того, что весной будет мало дождей, а темные облака на небе, даже бегущие быстро, намекали на весну дождливую. Еще замечали: если на небо вышла луна (и даже месяц!), а вокруг нее видны разводы, иногда и довольно четкие круги, — это тоже к дождю, может быть даже к скорому.

Именины в этот день отмечают Анастасия и Василиса, Виктор и Галина, Георгий и Денис, Дмитрий и Иван, Леонид и Марк, Михаил и Ника, Павел и Федор.

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