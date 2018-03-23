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Скромная весна: на Орловщине потеплеет до +1 градуса
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Скромная весна: на Орловщине потеплеет до +1 градуса 

РИА 57 55 минут назад
Фото: РИА 57
В ближайшие дни в Орловскую область на место циклона с атмосферными фронтами, смещающегося на восток, придет антициклон, который принесет с собой сухую, малооблачную погоду.
Ночные температуры пока останутся отрицательными, но уже в дневные часы заметно потеплеет.
Сегодня, 23 марта в Орловской области сохранится переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем немного усилится до 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью составила -7°С.. -12°С. Днем столбики термометров покажут -4°С, +1°С.
Сообщение Скромная весна: на Орловщине потеплеет до +1 градуса появились сначала на РИА 57.
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