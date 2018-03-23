Скромная весна: на Орловщине потеплеет до +1 градуса

В ближайшие дни в Орловскую область на место циклона с атмосферными фронтами, смещающегося на восток, придет антициклон, который принесет с собой сухую, малооблачную погоду.

Ночные температуры пока останутся отрицательными, но уже в дневные часы заметно потеплеет.

Сегодня, 23 марта в Орловской области сохранится переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем немного усилится до 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составила -7°С.. -12°С. Днем столбики термометров покажут -4°С, +1°С.