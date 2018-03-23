Свердловская область готова к паводку и весенним пожарам

Свердловская область готова к паводку и весенним пожарамЗаседание провел вице-губернатор Азат Салихов . По его словам, вопросы подготовки к паводкоопасному и пожароопасному периодам контролирует сам губернатор. Всем главам муниципалитетов даны указания провести подготовку к чрезвычайным ситуациям.

«У вас проверяли четыре муниципальных образования. Было приятно работать. Полное понимание у глав. Хорошее взаимодействие с энергетиками, представителями дорожных подразделений, лесного хозяйства», — отметил заместитель директора департамента гражданской защиты МЧС РФ Владислав Гадеев.

Синоптики прогнозируют, что по прогнозу температура воздуха в апреле будет на градус ниже норм, а значит резкого потепления не ожидается, и рисков пока нет. На данный момент все системы предупреждения ЧС готовы к работе и проверены, формируются запасы продуктов и всего необходимого на случай ЧС. Общее количество завозимого продовольствия составляет около 148 тонн.

Ситуацию в регионе контролируют: в распоряжении области 12 тысяч человек и 3 тысячи единиц техники.