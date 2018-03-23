«Ошиблась машина — смеются над синоптиками»: как на самом деле работает метеостанция в челябинском аэропорту

23 марта — Всемирный день метеорологии. Корреспонденты 74.ru побывали на метеорологической станции в челябинском аэропорту, узнали, чем синоптики отличаются от техников-наблюдателей, и поняли, почему не всегда сбываются прогнозы погоды.

Всё автоматизируется

Челябинская гражданская авиационно-метеорологическая станция расположена на территории аэропорта. Здесь действует пропускной режим: охрана трижды проверяет документы и фиксирует фамилии гостей в журнале, сумки просвечивают, а их владельцев просят пройти через металлодетекторы.

Метеостанция расположена на лётном поле. С её территории видны все объекты аэропорта Челябинск , в том числе локатор диспетчерской службы

Почему не сбывается прогноз погоды?

— Вот всё, что осталось от нашей метеорологической станции: старая психометрическая будка, в которую вставлены электрические датчики, осадкомер Третьякова и станок, с помощью которого определяется отложение гололеда, — демонстрирует начальник авиационно-метеорологической станции гражданской (АМСГ) Челябинск Наталья Мурашова площадку рядом с основным пунктом наблюдений (ОПН). — Остальное приборы автоматизированы.

Информация на табло обновляется ежеминутно. Её видят техник-наблюдатель, синоптик и диспетчеры аэропорта

Метеоролог и синоптик — в чём разница?

Санкт-Петербурге, Саратове, Владивостоке, Иркутске, Казани, Калининграде и Перми. — Метеорология — широкое понятие, в ней есть специальности: «наблюдатель», который следит за показаниями приборов, а прогнозы составляет «синоптик», — уточняет Наталья Мурашова. — Для работы наблюдателем необходимо средне-специальное образование, синоптиком — высшее, причём необходимо знать физику, математику, географию, чтобы определять местные условия. В Челябинске на метеорологов не учат. Есть отделения в Москве Туапсе , Ростове-на-Дону, Томске

Наталья Мурашова называет профессию метеоролога умирающей. Как таковые измерения сотрудники челябинской АМСГ больше не проводят. Барометры, термометры, гигрометры и другие приборы в их работе заменили электронные датчики, которые ежеминутно передают информацию на пульт технику-наблюдателю.

— Для авиации необходима информация о температуре и влажности воздуха — только эти данные поступают непосредственно с метеоплощадки (с датчиков в той самой старой психометрической будки. — Прим. автора), — объясняет Наталья Мурашова. — Все остальные приборы расположены в разных точках взлётно-посадочной полосы. Это электронные датчики видимости, облачности, ветра и измерения высоты нижней границы облаков.

Данные необходимы лётчику для обеспечения безопасности полёта. Информация обновляется каждую минуту и транслируется на табло. Её в онлайн-режиме видят наблюдатель, синоптик и диспетчер. Каждые полчаса формируется сводка и отправляется за пределы аэропорта. Для Росгидромета и международных банков данных специальная компьютерная программа кодирует информацию, чтобы прочитать её мог метеоролог в любой точке планеты. Для лётчиков она вещается на русском и английском языках в привычном для нас виде.

— У нас принято трудиться по среднему времени по Гринвичу : каждые три часа все метеорологи планеты, которые работают на гидрометслужбу, выходят на метеоплощадку и снимают показания с приборов, если они не автоматизированы, — объясняет Наталья Владимировна. — Затем отправляют показания в банке данных, где они обрабатываются, и компьютер составляет синоптическую карту.

Когда становится обидно

Благодаря данным от метеорологов-наблюдателей составляются прогнозы погоды. Занимается этим синоптик, но всё чаще в интернете транслируется информация, сгенерированная компьютером. Не всегда верная.

— Сейчас создаются компьютерные численные модели, которые составлены неплохо, но дают только тенденцию без учёта местных условий, которые тоже влияют на прогноз, — сетует Наталья Мурашова. — Мы передаём свои данные, но часто видим, что в интернет попадает сгенерированный компьютером прогноз. Становится обидно — смеются-то над нами. Раньше был другой подход к прогнозированию. В каждом регионе и даже городе была синоптическая группа, которая знала все местные условия, нюансы, из-за которых погода может пойти не так, как в теории.

К синоптикам из единого центра поступает фактическая информация о погоде, которую они постоянно наблюдают и анализируют

— Приходит карта приземной погоды, дважды в сутки высотные карты (температура на разной высоте), — объясняет синоптик первой категории АМСГ Челябинск Наталья Осипова . — Все эти карты синоптик анализирует, смотрит, как процесс развивался в предыдущие сутки, анализирует всё и пишет примерный прогноз в закодированной форме. Каждые три часа отправляем прогнозы в единый центр, откуда информация идёт к населению. Каждые 30 минут прогнозы получает служба автоматической передачи информации в районе аэродрома (АТИС) и на русском и английском языках передаёт прогноз пилотам.

По словам Натальи Осиповой, компьютерный прогноз не будет столь точным. Например, осадки, которые идут в сторону Челябинской области с запада, как правило, застревают в горах. Синоптик это учитывает, машина — нет.

Для авиационных синоптиков самое главное — предупредить об опасности пилота. В неделю они изрисовывают один такой карандаш, составляя прогностические карты опасных явлений

К слову о проблемах

Профессия авиационного метеоролога в последнее время не пользуется популярностью. За год со станции уволились три молодых специалиста, за последний месяц сократили пять человек. Синоптики сетуют, что зарплата у них скромная, а ответственность за неправильный прогноз может быть вплоть до уголовной.