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В Алтайском крае перекрыли три затопленные дороги
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В Алтайском крае перекрыли три затопленные дороги 

АиФ — Алтай 26 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Участки трех дорог регионального значения перекрыли в Алтайском крае из-за подтопления талыми водами. Подтопление произошло из-за подъема уровня воды в реках Ануй и Чарыш в Солонешенском и Краснощековском районах.
Перекрыты участки:
«Калининский — Сибирячиха — Александровка» Солонешенского района (от Калининского до Сибирячихи подтопление подходов к мосту общей протяженностью 2 км, перелив от 8 до 10 км);«Маралиха — Куйбышево — Чинета — Генералка» (от с. Маралиха до с. Куйбышево перелив дороги 100 метров и от с. Куйбышево до с. Чинета, перелив 800 метров);«Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — гр. Республики Алтай» Солонешенского района (от с. Березово до гр. Республики Алтай, (46 км — 140 км), многочисленные переливы талых вод);
Информация актуальная на утро 26 марта, по мере улучшения обстановки движение будет возобновлено, сообщили в краевой ГИБДД.
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