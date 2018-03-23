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В Новосибирске передали штормовое предупреждение на выходные
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В Новосибирске передали штормовое предупреждение на выходные 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Зима никак не хочет уступать свои права весне в Новосибирске. На ближайшие выходные в городе вновь объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Синоптики ожидают в ближайшие дни неблагоприятные погодные условия: пасмурную погоду с сильным ветром и плохой видимостью на дорогах.
При этом на городских магистралях и тротуарах сохранится сильный гололед, особенно в ночные и утренние часы, а в выходные еще и ухудшится видимость на дорогах — до 1 км.
В субботу, 24 марта, днем ожидается +4… +6 градусов тепла. Но к осадкам добавится сильный западный ветер: днём 8-13 м/с, в порывах до 20 м/с.
В воскресенье, 25 марта, похолодает. Днем 0… +2 градуса, ночью -4… -6. Ветер 7-12 м/с, с порывами до 18 м/с ночью и чуть тише днем — 5-10 м/с, местами до 15 м/с.
Водителям советуют не парковать машины вблизи ветхих деревьев, пешеходам — обходить шаткие конструкции и не стоять возле домов — с крыш возможен сход наледи и снега.
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