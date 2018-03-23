Третий день астрономической весны Волгоград проводил новым снегом

В четверг, 22 марта, многие жители Волгограда заметили, насколько позже стало темнеть за окном. В 18:00 в городе-герое уже почти так же светло, как и днем. С наступлением астрономической весны дни становятся длиннее, а ночи короче. Единственное, что не дает почувствовать смену времени года — не прекращающийся снег. Третий день весны Волгоград проводил новым снегом. Вечером 22 марта многие жители Волгограда опять тяжело вздохнули, выглянув в свои окна. К концу рабочего дня в небе над городом-героем в очередной раз взвился рой белых мух. В считанные минуты подтаявший за день лед снова накрыло белым покрывалом.

Астрономическая весна наступила на Земле вечером 20 марта. Это событие принято еще называть Днем весеннего равноденствия, после которого, по давним поверьям, обязательно приходит по-настоящему весеннее тепло. Как бы холодно ни было до этого, зима начинает отступать.

В Волгограде, судя по происходящему, зима никуда не торопится. В пятницу, 23 марта, по прогнозу Волгоградского ЦГМС, в городе на Волге снова ожидаются осадки в виде снега. Днем температура воздуха прогреется примерно до 0°С. Не исключено, что местами будут идти дожди. В субботу снова похолодает до -3°С.