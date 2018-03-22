Мэрия Воронежа: «При уборке снега ни одного памятника не пострадало»

Небрежную уборку снега на Карла Маркса у памятника Высоцкому сняли очевидцы. Мастерство работы коммунальщиков вышло на новый уровень. Снег, наконец, начал исчезать с тротуаров, зато стал появляться в других местах. Заснеженный Высоцкий, например, результат работы дворников. Небрежную уборку снега на Карла Маркса сняли очевидцы. Коммунальщика, чистящего тротуар, похоже, не смущает, что весь снег из уборочной машины летит прямо на скульптуру поэта.

Таким образом, чистили снег тут, похоже, неоднократно. Владимир Высоцкий буквально сидит в сугробе. Высота которого, между тем, равна росту взрослого человека. Гору снега сейчас напоминает и мемориальный камень на Театральной. То, что это памятный знак жертвам бомбардировки в саду Пионеров, догадаться, мягко говоря, сложно.

Обнаружить камень можно лишь по венкам, которые сюда раньше принесли воронежцы. Коммунальщиков это, видимо, не смущает. Как сообщили в мэрии: «при уборке снега ни одного памятника не пострадало».