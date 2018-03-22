Как развивалась специальность синоптика

23 марта профессиональное сообщество синоптиков и составителей прогнозов погоды отмечает Всемирный день метеорологии. Что уже известно об осадках и температуре на ближайшие полгода, выяснила корреспондент «ВМ».

Российская гидрометеорологическая служба ведет отсчет своей деятельности с 1834 года. За почти две сотни лет она прошла путь от тетрадных записей, простейших наблюдений до всемирного и мгновенного сообщения метеосводок в режиме реального времени.

— В последние годы внимание к нашей деятельности особенно обострилось, — утверждает глава Росгидромета Максим Яковенко . — Это связано с тем, что количество опасных погодных явлений выросло более чем в три раза. Однако сознание населения не поменялось. Даже получив уведомление о надвигающемся урагане от оперативных служб, многие не предпринимают никаких действий. А ведь это вопрос безопасности.

В связи со сложившейся тенденцией, по словам Яковенко, метеорологи всего мира взяли новый курс, ориентированный на потребителя. Если раньше в обязанности специалистов входил лишь сбор информации и ряд обязательных наблюдений, то теперь среди их задач — донесение прогноза погоды как продукта напрямую до населения.

— Кроме того, мы уже работаем над созданием новой системы краткосрочного прогнозирования, — добавил руководитель Росгидромета. — Толчок к этой реформе дал мощный ураган, произошедший в прошлом году в столице. Площадь, для которой будут составляться прогнозы, сузится до трех квадратных километров. Для этого нам необходимы значительные вычислительные мощности и более плотная сеть станций. Перед нами стоит вопрос, как усовершенствовать модель прогнозирования быстроразвивающихся явлений. Появятся новые локаторы, сформируется система более плотной связи населения с органами власти. Москва станет для проекта пилотным регионом.

К слову, в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, катаклизмов в городе не ожидается. Сегодня погода будет ветреная, порывы достигнут 15 метров в секунду. Осадки выпадут в виде мокрого снега. 24 марта временно похолодает, температура ночью опустится до минус 5–7 градусов. Уже в воскресенье придет весенняя погода, а воздух прогреется до плюс 1–6. Показатели приблизятся к нормальным значениям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Долгосрочные прогнозы точными никогда не будут. Хаотичность атмосферы не позволяет предвидеть значительную часть изменений. Но на данный момент в апреле текущего года ожидается близость температурного фона к норме. В мае в северной половине европейской части России прогнозируется дефицит осадков или также около нормы. К июню и температура, и осадки чуть превысят норму.