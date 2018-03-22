В снежный вечер в Кольцово задержали 2 самолёта «Уральских авиалиний»

Сегодня вечером в Кольцово задерживается вылет двух самолётов — в Харбин и Благовещенск. На улице держится снежная погода. В качестве причин задержки вылета значится «решение авиакомпании». В каждом из них порядка 150 пассажиров. В Харбин самолёт должен вылететь в 22:20, но в итоге полетит в 0:30. В Благовещенск (Из Москвы через Екатеринбург ) вылет ожидался в 22:10, при этом цифра на табло не изменилась.

Е1.RU обратился за комментарием в « Уральские авиалинии ». Там пообещали, что на Благовещенск лайнер вылетит уже через час.

«Задержка произошла в связи с подготовкой воздушного судна из-за метеоусловий», — уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний».