Синоптики объявили штормовое предупреждение в Адыгее

"По прогнозам Гидрометцентра Адыгеи, через территорию республики проходит холодный атмосферный фронт, который принесет понижение температуры воздуха и осадки — дождь, мокрый снег, возможен ледяной дождь. Ночью с 22 на 23 марта ожидаются заморозки — 1-3 градуса. Резкое понижение температуры может негативно сказаться на урожае сельскохозяйственных культур, находящихся в вегетации и в фазе цветения", — сказали в МЧС по республике.

Как прокомментировали в региональном Гидрометцентре, антициклон спровоцировал резкий температурный скачок. Еще 21 марта температура на равнинной части республики достигала почти 20 градусов тепла. Спустя сутки столбик термометра отпустился до 5-6 градусов. Осадки сохранятся на территории региона несколько дней.