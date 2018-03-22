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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Адыгее
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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Адыгее 

ТАСС 1 час назад
МАЙКОП, 22 марта. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Адыгее в связи с ожидаемыми заморозками, они могут нанести ущерб сельхозкультурам, сообщили ТАСС в управлении МЧС России по республике.
"По прогнозам Гидрометцентра Адыгеи, через территорию республики проходит холодный атмосферный фронт, который принесет понижение температуры воздуха и осадки — дождь, мокрый снег, возможен ледяной дождь. Ночью с 22 на 23 марта ожидаются заморозки — 1-3 градуса. Резкое понижение температуры может негативно сказаться на урожае сельскохозяйственных культур, находящихся в вегетации и в фазе цветения", — сказали в МЧС по республике.
Как прокомментировали в региональном Гидрометцентре, антициклон спровоцировал резкий температурный скачок. Еще 21 марта температура на равнинной части республики достигала почти 20 градусов тепла. Спустя сутки столбик термометра отпустился до 5-6 градусов. Осадки сохранятся на территории региона несколько дней.
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