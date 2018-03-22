Зимники и ледовые переправы в Архангельской области будут работать дольше обычного

АРХАНГЕЛЬСК , 22 марта. / ТАСС /. Зимники (зимние сезонные дороги) и ледовые переправы в Архангельской области будут работать дольше обычного из-за холодной погоды. Об этом сообщила пресс-служба областного дорожного агентства «Архангельскавтодор».

"Благодаря установившейся в регионе аномально холодной для этого времени года погоде, дорожные службы констатируют удлинение сезона действия автозимников и ледовых переправ региона. Если прогнозы синоптиков оправдаются, эти сезонные дорожные объекты будут работать вплоть до конца апреля", — говорится в сообщении.

В 2017 году закрытие ледовых переправ началось в середине марта, сейчас они работают в режиме максимальной грузоподъемности. Как сообщили в Севгидромете, средняя температура в третьей декаде марта в Архангельской области ожидается на 5-8 градусов ниже нормы. В ближайшие дни в регионе днем минус 8-13 градусов, ночью при прояснениях до минус 20.

В 2018 году все 15 запланированных зимников и 48 ледовых переправ регионального значения начали работать в конце февраля, что позднее обычного более чем на месяц из-за теплой погоды в декабре и январе.