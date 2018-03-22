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23 марта в Рязанской области ожидается облачная и ветреная погода
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23 марта в Рязанской области ожидается облачная и ветреная погода 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном ЦГМС.
По прогнозам синоптиков, будущей ночью по области ожидается небольшой снег, в Рязани — преимущественно без осадков. Днем по всему региону небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.
Ветер ночью северо-западного направления днем сменится на юго-западный. Скорость 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
Температура воздуха:
по области: ночью -8.. -13°С, днем +1.. -4°С;
в Рязани: ночью -8.. -10°С, днем +1.. -1°С.
Атмосферное давление: 738-743 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 56-77%.
Фото: pixabay.com
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