23 марта в Рязанской области ожидается облачная и ветреная погода

Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, будущей ночью по области ожидается небольшой снег, в Рязани — преимущественно без осадков. Днем по всему региону небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западного направления днем сменится на юго-западный. Скорость 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

Температура воздуха:

по области: ночью -8.. -13°С, днем +1.. -4°С;

в Рязани: ночью -8.. -10°С, днем +1.. -1°С.

Атмосферное давление: 738-743 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 56-77%.

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