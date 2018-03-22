Ещё
Стало известно, когда весна придет в Нижний Новгород
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, когда весна придет в Нижний Новгород 

nn.ru 22 марта 2018
Фото: nn.ru
Когда весна?
Теплой погоды в марте ждать уже не стоит. Настоящая весна придет в Нижний Новгород с небольшим опозданием — в начале апреля. Это примерно на неделю позже, чем в прошлом году.
Чтобы наступил «устойчивый переход через 0», должны быть активные выносы воздушных масс с юго-запада, отмечает начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. В ближайшие 10 дней их не ожидается.
Средняя температура в апреле будет +4, +7 С.
Первые дожди стоит ждать не раньше 10 апреля.
Уже в апреле есть 30% вероятность гроз.
Предварительный прогноз на половодье
На сегодняшний день реки в Нижегородской области еще спят.
Предварительно, вскрытия рек Ока и Сура стоит ждать с 6— 14 апреля, уровень воды поднимется на 0,5 — 1 метр. Ветлуга проснется во второй декаде апреля. Это сроки, близкие к норме.
Есть вероятность, что Ветлуга традиционно сильно разольется, и жители отдаленных деревень на севере области будут «отрезаны от большой земли».
Уровень воды в Волге в Нижнем Новгороде будет близок к норме или незначительно ее превысит.
— Заторов на водяных объектах не ожидается, так как в этом году не было много льда на реках, — отметили в Гидрометцентре.
А лето будет?
Да, лето будет. Синоптики прогнозируют, что оно будет более теплым, чем в прошлом году. В каждом летнем месяце нас ждут деньки с температурой воздуха +30 С. Самыми теплыми месяцами будут июль и август. Также лето «зацепит» половину сентября.
Вместе с этим сохраняется опасность шквалов, смерчей.
nn.ru: последние новости
Прогноз погоды. Робкий «плюс», настырный «минус» Прогноз погоды. Пасмурная погода и временами снег Накат и гололедица. Нижегородцев предупредили о плохой погоде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину429
России объявили дипломатическую войну1584
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля50
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ127
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку113
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение