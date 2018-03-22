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Синоптики рассказали, когда весна придет в Нижний Новгород
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Синоптики рассказали, когда весна придет в Нижний Новгород 

nn.ru 38 минут назад
Фото: nn.ru
Когда весна?
Теплой погоды в марте ждать уже не стоит. Настоящая весна придет в Нижний Новгород с небольшим опозданием — в начале апреля. Это примерно на неделю позже, чем в прошлом году.
Чтобы наступил «устойчивый переход через 0», должны быть активные выносы воздушных масс с юго-запада, отмечает начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. В ближайшие 10 дней их не ожидается.
Средняя температура в апреле будет +4, +7 С.
Первые дожди стоит ждать не раньше 10 апреля.
Уже в апреле есть 30% вероятность гроз.
Предварительный прогноз на половодье
На сегодняшний день реки в Нижегородской области еще спят.
Предварительно, вскрытия рек Ока и Сура стоит ждать с 6— 14 апреля, уровень воды поднимется на 0,5 — 1 метр. Ветлуга проснется во второй декаде апреля. Это сроки, близкие к норме.
Есть вероятность, что Ветлуга традиционно сильно разольется, и жители отдаленных деревень на севере области будут «отрезаны от большой земли».
Уровень воды в Волге в Нижнем Новгороде будет близок к норме или незначительно ее превысит.
— Заторов на водяных объектах не ожидается, так как в этом году не было много льда на реках, — отметили в Гидрометцентре.
А лето будет?
Да, лето будет. Синоптики прогнозируют, что оно будет более теплым, чем в прошлом году. В каждом летнем месяце нас ждут деньки с температурой воздуха +30 С. Самыми теплыми месяцами будут июль и август. Также лето «зацепит» половину сентября.
Вместе с этим сохраняется опасность шквалов, смерчей.
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