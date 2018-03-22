Синоптики рассказали, когда весна придет в Нижний Новгород

Когда весна?

Теплой погоды в марте ждать уже не стоит. Настоящая весна придет в Нижний Новгород с небольшим опозданием — в начале апреля. Это примерно на неделю позже, чем в прошлом году.

Чтобы наступил «устойчивый переход через 0», должны быть активные выносы воздушных масс с юго-запада, отмечает начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. В ближайшие 10 дней их не ожидается.

Средняя температура в апреле будет +4, +7 С.

Первые дожди стоит ждать не раньше 10 апреля.

Уже в апреле есть 30% вероятность гроз.

Предварительный прогноз на половодье

На сегодняшний день реки в Нижегородской области еще спят.

Предварительно, вскрытия рек Ока и Сура стоит ждать с 6— 14 апреля, уровень воды поднимется на 0,5 — 1 метр. Ветлуга проснется во второй декаде апреля. Это сроки, близкие к норме.

Есть вероятность, что Ветлуга традиционно сильно разольется, и жители отдаленных деревень на севере области будут «отрезаны от большой земли».

Уровень воды в Волге в Нижнем Новгороде будет близок к норме или незначительно ее превысит.

— Заторов на водяных объектах не ожидается, так как в этом году не было много льда на реках, — отметили в Гидрометцентре.

А лето будет?

Да, лето будет. Синоптики прогнозируют, что оно будет более теплым, чем в прошлом году. В каждом летнем месяце нас ждут деньки с температурой воздуха +30 С. Самыми теплыми месяцами будут июль и август. Также лето «зацепит» половину сентября.

Вместе с этим сохраняется опасность шквалов, смерчей.