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Бригады «Мосводостока» будут дежурить в местах скопления воды перед дождями
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Бригады «Мосводостока» будут дежурить в местах скопления воды перед дождями 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бригады ГУП «Мосводосток» в грядущем паводковом и летнем сезоне будут заранее приезжать в места особого скопления воды перед ожидаемыми ливнями, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"Для предотвращения скоплений воды и скорейшего устранений возможных негативных последствий, вызванных прохождением паводка и выпадением обильных осадков, бригады смогут не только в кратчайшие сроки выезжать по вызовам, сообщающим о подтоплениях, — они будут заранее приезжать на дежурство в те места, где есть риск скопления воды", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
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