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Всмятку багажник и фары: в Ростове сорвавшаяся вывеска разбила иномарку
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Всмятку багажник и фары: в Ростове сорвавшаяся вывеска разбила иномарку 

Деловое сообщество 48 минут назад
Вчерашний ураганный ветер стал причиной разбитого багажника иномарки. 21 марта на улице 339-й Стрелковой Дивизии рекламная вывеска сорвалась с фасада близлежащего магазина. Железная конструкция сорвалась целиком, разбившись о ступени. Рама осталась лежать на месте, а вот массивный алюминиевый лист сдуло на припаркованную рядом иномарку. «Багажник оказался полностью помят, выбиты фары, — сокрушается хозяин машины. — Ремонт обойдется мне примерно в 80 тысяч рублей. И страховка его не покроет.
Резкое ухудшение погодных условий в Ростове стало причиной массовых ДТП, обрывов проводов и падения деревьев. Ветер достигал 26 м\с, а ледяной дождь и мокрый снег вызвали сильнейший гололед на дорогах.
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