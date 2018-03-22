Весна на низких градусах и тепло северян: чем Поморье запомнилось экспедиции «На мерцающий свет маяка»

Экспедиция «На мерцающий свет маяка» стартовала из поморской деревни Кимжа 14 марта. В планах путешественников было проехать 770 километров на снегоходах и добраться до мыса Канин Нос — и всё за 8 дней. В планы уложились, и сегодня экспедиция прибывала в Архангельск . О том, что удивило, порадовало и заставило набраться смелости — в материале 29.ru

Несмотря на то, что участники экспедиции собирались пройти 770 километров, особые ландшафты территорий Поморья и Заполярья заставили их увеличить маршрут — в итоге 950 километров. Еще до старта экспедиции ее участники говорили о том, что препятствием для них может стать погода — но оказаться в таких суровых северных условиях не ожидали.

— Мы столкнулись с погодными трудностями. Когда мы уже приехали в Шойну — было -32 градуса и ветра, хотя предварительно смотрели — -10… -11 градусов. Таких температур не ожидали. Это, конечно, было испытание. Уже местные жители говорят, что не было такого этой зимой. При этом техника на удивление выдержала. Что насчет ландшафта? Уже в Заполярье объезжали каньоны, поэтому на 20–30 километров там увеличился путь, — рассказала участница экспедиции Анна Ракицкая.

Во время экспедиции у нее — единственной девушки в команде — была дополнительная миссия, а именно — установить рекорд России по самой протяженному путешествию женщины в Заполярье.

— Сейчас для подтверждения рекорда нужно оформить пакет документов: это и подтверждение из населенных пунктов, треки, по которым мы ехали, фото и видеосъемки, информация о тех, кто ехал со мной, — пояснила Анна.

Она признается, что в этом походе на Север рекорд был для нее делом незначительным, а главное — увидеть, как живут люди здесь:

— Я немного удивилась, потому как не знала, что здесь такое активное снегоходное движение — людям деваться некуда с такими расстояниями, но все равно это так активно и развито. Всегда необыкновенно интересно посмотреть, кто и как живет. Это дает восприятие всей планеты целиком. Люди живут здесь, им нравится, хотят жить здесь.

По самой Архангельской области экспедиция откатала на снегоходах около 200 километров, побывала в Кимже и Мезени . Говорят, что везде их принимали открыто и по-доброму. Об этом говорит и тот факт, что на ночлег из деревни в деревню им помогали устроиться люди, с которыми познакомились только что — отправляли к своим родственникам и знакомым.

— В Мезени мы жили во время обеих дорог, общались с девчонками, которые заведуют культурной деятельностью. Они нас поводили по музеям. Видно, что очень любящие свой край люди, хотят рассказать и показать, как они живут, что делают, — вспоминает Анна.

С первой дорогой — до Канина Носа — они справились на день быстрее, чем хотели, но погода и пурга заставили переждать время на месте, потому в итоге завершилась экспедиция 22 марта, как и рассчитывали.

К Северу интерес у группы не ослабел: они уже продумывают планы на новые экспедиции сюда. Так, мужская часть коллектива уже мечтает о летнем вояже на Канин Нос — на квадроциклах.

— Все говорят, что тяжело, не пройдете — но хотелось бы бросить вызов. Правда, пока это все равно только мечты, — говорит Анна Ракицкая.