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Встретить возвращающих с зимовок птиц готовятся в «Лосином острове»
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Встретить возвращающих с зимовок птиц готовятся в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В ближайшее время ожидается возвращение в Москву и Подмосковье грачей, которые являются первыми прилетными птицами.
В последние десятилетия, как сообщили представители Союза охраны птиц России, грачи прилетали раньше, так как весна становилась теплее. Но в этом году прилет грачей несколько откладывается и ожидается совсем скоро.
Следующими птицами в столичный регион после грачей прилетают скворцы, жаворонки полевые, зяблики, чибисы, серые цапли, утки. За ними появляются дрозды. А вот когда полностью сходит снег, возвращаются первые пеночки и ближе к концу апреля москвичи смогут в национальном парке «Лосиный остров» увидеть кукушек и соловьев.
Напомним, что на сегодня в «Лосином Острове» встречается более 280 видов животных и птиц, среди которых около 180 видов пернатых.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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