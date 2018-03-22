Встретить возвращающих с зимовок птиц готовятся в «Лосином острове»

В ближайшее время ожидается возвращение в Москву Подмосковье грачей, которые являются первыми прилетными птицами.

В последние десятилетия, как сообщили представители Союза охраны птиц России , грачи прилетали раньше, так как весна становилась теплее. Но в этом году прилет грачей несколько откладывается и ожидается совсем скоро.

Следующими птицами в столичный регион после грачей прилетают скворцы, жаворонки полевые, зяблики, чибисы, серые цапли, утки. За ними появляются дрозды. А вот когда полностью сходит снег, возвращаются первые пеночки и ближе к концу апреля москвичи смогут в национальном парке «Лосиный остров» увидеть кукушек и соловьев.

Напомним, что на сегодня в «Лосином Острове» встречается более 280 видов животных и птиц, среди которых около 180 видов пернатых.