Период половодья в Нижегородской области пройдет спокойно

Сильного половодья весной 2018 года, согласно предварительным прогнозам, в Нижегородской области не ожидается. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Людмила Филина на пресс-конференции 22 марта.

«На сегодняшний день по тем характеристикам, которые являются основными и определяющими — такими, как увлажнение почвы, промерзание и снегозапасы — мы предполагаем, что период половодья в регионе пройдет спокойно, и уровни не превысят средних многолетних значений. Основной прогноз будет дан 25 марта, но вряд ли он будет сильно подкорректирован», — отметила Филина.

Она также отметила, что специалисты по предварительным оценкам прогнозируют уровни на 0,5 — 1 метр ниже средних многолетних значений.

Что касается уровня воды в Волге на территории Нижнего Новгорода, то, по словам Филиной, то он может быть несколько выше нормы. Многое зависит от сбросов ГЭС и объектов, расположенных в верховье реки.

«Если сбросы ГЭС будут держаться в пределах 3000 — 4000 кубических метров в секунду, то уровни воды останутся не превысят многолетних значений», — сказала Филина.

Она также сообщила, что в Нижегородской области есть населенные пункты и объекты, которые подтапливаются ежегодно. Эти районы уже давно известны.

«Если уровни воды не превысят средние многолетние значения, то серьезных подтоплений не будет. Что касается низководных мостов, то они построены таким образом, что они все равно заливаются ежегодно, и в этом ничего необычного нет. Например, в бассейне Ветлуги такое случается регулярно, и есть вероятность, что некоторые поселки могут быть отрезаны от «большой земли». Но следует учитывать и то, что весна задерживается, и сейчас, в конце марта, водные объекты еще спят. Поэтому все процессы происходят несколько иначе», — добавила Людмила Филина.

По ее словам, водоемы начнут освобождаться от льда в первой декаде апреля. Если это будет происходить в короткие сроки, то появится вероятность подтопления низинных участков.

«Влияние могут оказать и заторные явления — скопления льда в руслах рек. Они всегда способствуют резкому повышению уровня воды. Хотя в этом году мы не ожидаем таких заторов в связи с тем, что толщина льда была недостаточной», — сказала Филина.

Напомним, Нижегородская область начала готовиться к паводку еще в феврале.