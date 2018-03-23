7 ярких и оригинальных идей для декорирования холодильника

1. Полосатый холодильник

Создать такой простой узор можно с помощью цветной клейкой ленты: просто наклейте ровные полосы, чередуя их белыми незаполненными пространствами. Получится эдакая зебра.

Фото: katesdesignspace.wordpress.com С помощью цветного скотча вы можете создавать и более сложные геометрические орнаменты. Главное, чтобы рука не дрогнула.

2. Холодильник, оклеенный обоями

Сейчас в продаже есть самоклеящимися обои, которые вы можете использовать не только для декора стен, но и на холодильнике. Выберите вариант с простым повторяющимся орнаментом, тогда результат будет стильным.

Фото: auntpeaches.com 3. Покрашенный холодильник

Вариант для упорных — покрасить холодильник. Для этих целей подойдёт аэрозольная или обычная краска. Не забудьте поставить холодильник на плёнку и закрыть ею все другие находящиеся рядом поверхности, чтобы не испачкать. Если хотите оставить какие-то детали холодильника (ручки, логотип бренда) нетронутыми, аккуратно заклейте их изолентой или скотчем.

Фото: cozycrookedcottage.wordpress.com Идеально покрасить холодильник сразу вряд ли удастся — наверняка на внутренней поверхности дверцы появятся подтёки и неровные цветные края. Удалить их можно жидкостью для снятия лака.

4. Холодильник, на котором можно писать

Хотите оставлять заметки или рисунки на холодильнике? Тогда покройте его грифельной краской. Владелица этого холодильника также украсила ручки джутовыми верёвками — получилось очень эффектно.

Фото: thekurtzcorner.com 5. Холодильник-фотогалерея

Превратите холодильник в место для ваших воспоминаний, просто оклеив его памятными фото.

Фото: myfriendstaci.com Фото: myfriendstaci.com Также можно оформить фото рамками. Для этого к рамкам нужно приклеить маленькие магниты, и они будут держаться на дверце.

Фото: howdoesshe.com 6. Самодельные органайзеры на холодильник

Если у вас есть пара симпатичных металлических контейнеров из-под специй или конфет, вы можете превратить их в органайзеры. Тут опять же придётся вооружиться клеем и магнитами. Вуаля — и стильное и функциональное украшение готово!

Фото: aprettycoollife.com Фото: aprettycoollife.com 7. Стикеры на холодильник

Пожалуй, самый простой способ изменить внешний вид холодильника — наклеить на него стикер. Таких наклеек очень много на AliExpress. Мы, например, нашли такую обаятельную корову.

Фото: aliexpress.com Надоест наклейка — её всегда можно заменить другой.