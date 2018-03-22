«Ленэнерго» перешёл на усиленный режим работы из-за весенних метелей

Весенние снегопады и метели, которые продержатся в Ленобласти как минимум до ближайших выходных, вынудили сотрудников "Ленэнерго" перейти на усиленный режим работы со дневных часов 22 марта.

Так, с 14:00 22 марта на оперативном дежурстве находится 171 бригада (614 человек), оснащенная 185 единицами специальной техники. В ПАО «Ленэнерго», напомним, круглосуточно работает телефон горячей линии, позвонив на который, можно узнать информацию об отключениях электроэнергии и поставить в известность аварийную бригаду: 8-800-700-14-71.

Ранее ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призвал автолюбителей и жителей области быть крайне внимательными в связи с ухудшением погодных условий в регионе 22 и 23 марта.