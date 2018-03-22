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Ребенка, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
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Ребенка, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Детсадовец Карден Кортс из американского города Нэшвилл, штат Теннсси, настолько хорошо выполнил домашнее задание, что его пригласили сниматься на телевидении. Ребенку нужно было снять собственный прогноз погоды, и он справился на ура, сообщает Dayli Dot.
Выполнить творческую работу юному Кардену Кортсу помог отец, работающий в видеопродакшене. Он смонтировал видео с сыном так, словно тот перемещается в разные климатические зоны, нажимая кнопку на телефоне.
В финале видео школьник, «побывавший» вы эпицентре урагана, снежной бури и торнадо возвращается в свой детский сад и рассказывает о погоде в родном Нэшвилле.
Ролик с юным метеорологом был опубликован на популярном интернет-форуме Reddit и быстро попал в топы. Вскоре представители телекомпании WeatherNation из Колорадо предложили мальчику сниматься в прогнозах погоды для Денвера.
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