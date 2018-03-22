Ребенка, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео

Детсадовец Карден Кортс из американского города Нэшвилл, штат Теннсси, настолько хорошо выполнил домашнее задание, что его пригласили сниматься на телевидении. Ребенку нужно было снять собственный прогноз погоды, и он справился на ура, сообщает Dayli Dot.

Выполнить творческую работу юному Кардену Кортсу помог отец, работающий в видеопродакшене. Он смонтировал видео с сыном так, словно тот перемещается в разные климатические зоны, нажимая кнопку на телефоне.

В финале видео школьник, «побывавший» вы эпицентре урагана, снежной бури и торнадо возвращается в свой детский сад и рассказывает о погоде в родном Нэшвилле.

Ролик с юным метеорологом был опубликован на популярном интернет-форуме Reddit и быстро попал в топы. Вскоре представители телекомпании WeatherNation из Колорадо предложили мальчику сниматься в прогнозах погоды для Денвера.