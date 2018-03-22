6,2 тыс. тонн снега вывезли с улиц Самары за сутки

В ночь с 21 на 22 марта было задействовано 430 единиц техники, 382 дорожных рабочих. На уборку придомовых территорий вышли 2623 дворника. По информации администрации областного центра, по всем основным магистралям для общественного транспорта к утру дороги были расчищены. Заторов и проблем в движении не было. Увеличено количество внесенных реагентов — «Бионорда» и песчано-соляной смеси. Использовали порядка 408 тонн. Крыши домов готовятся к очистке. Всего за зиму вывезено на полигоны 590 тыс. тонн снега.