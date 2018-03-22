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Нижегородские синоптики прогнозируют теплое лето
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Нижегородские синоптики прогнозируют теплое лето 

В городе N 42 минуты назад
Фото: В городе N
Предстоящее лето в Нижегородской области будет теплым. Как заверяют синоптики, в каждом из месяцев возможна жаркая погода с температурой 30 градусов. Об этом сообщила начальник отдела метпрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева на пресс-конференции 22 марта.
По ее словам, прогноз пока носит фоновый характер. Согласно ему, температурный режим будет близок к средним многолетним значениям. Июнь будет более дождливым, что связано с выходом циклонов с юго-запада.
«В целом количество осадков в летние месяцы тоже будет близко к норме. Июньские дожди станут благом, поскольку обычно с конца марта в Нижегородской области наступает пожароопасный период. Июль будет жарким, с высокими температурами. Стоит отметить, что в связи с изменениями климата лето «захватывает» и часть сентября. В этом году, по предварительным данным, и в первый месяц осени будет достаточно хорошая погода в большинстве районов Нижегородской области, местами температура поднимется выше +20 градусов», — сказала Мокеева.
Напомним, весна придет в Нижегородскую область только в апреле.
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