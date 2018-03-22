Ещё
Коммунальная авария оставила без холодной воды около 1 тыс. жителей Омска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунальная авария оставила без холодной воды около 1 тыс. жителей Омска 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Омск
ОМСК, 22 марта. /ТАСС/. Тридцать жилых домов, два детских сада, гимназия и несколько административных зданий в микрорайоне Комсомольский Поселок в Октябрьском округе Омска остались без холодной воды в четверг днем из-за прорыва трубопровода, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы компании «Омскводоканал» Марина Степанова.
"На чугунном трубопроводе на улице Краснопресненская возникло повреждение, в настоящий момент без холодной воды находятся 30 жилых домов, два детских сада, гимназия и несколько других объектов. Мы обеспечили подвоз питьевой воды к этим домам", — уточнила Степанова.
Как пояснили ТАСС в мэрии Омска, авария затронула около тысячи жителей микрорайона Комсомольский Поселок.
По словам Степановой, на месте аварии работают две аварийных бригады компании. «Дороги, на которые пошла вода, уже убраны. Водоснабжение будет восстановлено сегодня, точное время пока неизвестно», — отметила представитель «Омскводоканала».
Жители города в социальных сетях разместили фотографии, на которых проезжая часть улицы Краснопресненской затоплена водой. В Омске в четверг минус 4 градуса, ночью ожидается потепление до плюс двух.
ТАСС: последние новости
Гидрометцентр не ожидает экстремальных событий в европейской части РФ во время половодья Вильфанд: температура воздуха в России в летние месяцы будет близка к норме Роспотребнадзор и Генпрокуратура не выявили повышенного загрязнения воздуха Москвы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии50
Савченко задержана315
Мэй может остаться без поддержки33
Обязательное медстрахование предложили отменить329
Генсек НАТО призвал Россию к ответу328
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение