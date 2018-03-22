Весна в Нижегородскую область придет только в апреле

Несмотря на то, что в последние дни в регионе потеплело, оптимистичных прогнозов на ближайший период синоптики не дают. Об этом сообщила начальник метпрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева на пресс-конференции 22 марта.

«Безусловно, увеличение светового дня влияет на повышение температуры, но пока мы не видим устойчивого перехода через ноль градусов именно в марте. Таким образом, весна пока задерживается. Устойчивого рывка к плюсовым значениям мы ждем не раньше первой декады апреля. Ночные холода, связанные с активными вторжениями антициклонов с севера и востока, еще будут. Температура может опускаться до -15 градусов», — рассказала Мокеева

По ее словам, затянувшиеся холода связаны с ветрами, которые попеременно дуют то с востока, то с севера, то с запада.

«Для устойчивого перехода через ноль необходимы активные ветра с юго-запада, то есть, со Средиземного и Черного морей, но пока этого нет и в ближайшие десять дней не предвидится», — пояснила начальник метпрогнозов нижегородского Гидрометцентра.

Как сообщила Мокеева, раньше всего весна вступит в свои права в южных и юго-западных районах Нижегородской области . Жителем северных и северо-западных населенных пунктов придется ждать потепления чуть дольше — до конца первой декады апреля. Что касается осадков, то их среднее количество в следующем месяце составит от 30 до 40 мм. Как отметила Ольга Мокеева, для нашего региона это считается нормой.

«Весна будет наступать медленно, но уверенно. Часто в начале апреля еще идет снег, так будет и в этом году. Резких скачков мы не ожидаем. Вместе с тем, сейчас уже можно сказать о том, что вероятность гроз в апреле составляет 30%, а это уже летнее явление», — отметила Мокеева.

Она также отметила, что за 30 дней апреля природа успеет и растопить снег, и освободить реки от льда, также появится первая зелень.

Напомним, на нижегородских дорогах ожидаются накат и гололедица.