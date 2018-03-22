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Ограничения в движении транспорта ожидаются на трассе М‑7 в Подмосковье до 29 марта
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Ограничения в движении транспорта ожидаются на трассе М‑7 в Подмосковье до 29 марта 

РИАМО 2 часа назад
Ограничения в движении автотранспорта на автодороге М-7 «Волга» (Горьковское шоссе) ожидаются с 22 по 29 марта из-за ремонта, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Московской области.
«С 22 по 29 марта в период времени с 22 до 5:30 в связи с ремонтными работами на автомобильной дороге М-7 «Волга» на участке с 18-го по 24-й километр возможны временные ограничения в движении транспортных средств», — говорится в сообщении.
Управление ГИБДД рекомендует всем участникам дорожного движения, используя картографические онлайн-сервисы, выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте.
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