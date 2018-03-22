Синоптики не ожидают сильных последствий половодья в Московском регионе

«Существует только одна опасность — если очень резкое потепление произойдет, и воздушные массы будут насыщены влагой, если ожидается еще и дождь, а дождь приводит к быстрому таянию снега. Тогда может быть резкое половодье. Исходя из климатических особенностей, мы не ожидаем каких-либо существенных и очень сильных последствий», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что из-за выпавшего во второй половине зимы снега сугробы являются рыхлыми, поэтому их водность не является большой.