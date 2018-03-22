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Синоптики не ожидают сильных последствий половодья в Московском регионе
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Синоптики не ожидают сильных последствий половодья в Московском регионе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье существенных последствий половодья на прогнозируется, сообщил журналистам в четверг директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Существует только одна опасность — если очень резкое потепление произойдет, и воздушные массы будут насыщены влагой, если ожидается еще и дождь, а дождь приводит к быстрому таянию снега. Тогда может быть резкое половодье. Исходя из климатических особенностей, мы не ожидаем каких-либо существенных и очень сильных последствий», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что из-за выпавшего во второй половине зимы снега сугробы являются рыхлыми, поэтому их водность не является большой.
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