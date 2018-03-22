Пожароопасный сезон не наступит в Подмосковье раньше обычного

«В Подмосковье мы не прогнозируем раннего пожароопасного сезона, потому что и увлажнение почвы, и глубина промерзания почвы будут способствовать тому, что влаги будет достаточно до середины июня для того, чтобы корни деревьев и кустарников подпитывались», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в мае будет составлен прогноз, который расскажет о вероятности засухи.