«Ямалспас» увеличил штат спасателей на 107 человек для борьбы с природными пожарами 

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Аварийно-спасательная служба Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) «Ямалспас» увеличила свой штат на 107 человек для борьбы с природными пожарами. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Екатеринбурге сообщил, что наиболее неблагоприятная пожароопасная обстановка на Урале складывается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
"Итоги прошлых лет привели к однозначному выводу — с учетом изменения климата в Арктической зоне действующей группировки противопожарных сил в округе недостаточно. Поэтому в этом году штатная численность «Ямалспаса» увеличена на 107 единиц. Спасатели будут переводиться на круглосуточное дежурство, а также будут созданы новые подразделения в отдаленных ямальских поселках — Мужи и Яр— Сале", — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, спасатели Ямала получили новую технику — десять водосливных устройств и девять квадроциклов, которые показали свою эффективность при локализации пожаров в северной лесотундре. Предусмотрен резерв авиационного топлива — 400 тонн, чтобы при необходимости заправлять авиатехнику МЧС России. В селах Катравож и Белоярск Приуральского района будут построены два новых модульных пожарных депо. «Стоимость и срок строительства таких объектов значительно меньше, а срок службы превышает 30 лет», — пояснили в пресс-службе.
До конца года номер экстренной помощи «112» будет введен в эксплуатацию на территории всего Ямала. «Сейчас в 15 населенных пунктах с высокой степенью риска появления ЧС размещены элементы комплексной системы экстренного оповещения населения. В 18 поселках — оборудование автоматизированной системы оповещения модернизировано», — добавили там.
В июне прошлого года в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе стояла жаркая погода, температура достигала плюс 30 градусов. По данным властей, основная причина возгораний — грозы, 10 августа режим ЧС был снят. На территории региона выгорело более 170 тыс. гектаров.